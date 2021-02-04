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Galatasaray'da, Omar Elabdellaoui TFF'ye bildirilmedi

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan sağ bek oyuncusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamalarında geçirdiği kaza nedeniyle sezonu kapatmıştı. Sarı-kırmızılılar, sezonun geri kalanı için Omar Elabdellaoui'yi TFF listesine bildirilmedi.

Galatasaray'da, Omar Elabdellaoui TFF'ye bildirilmedi

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen sağ bek oyuncusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi kutlamalarında havai fişek patlaması sonucunda yaralanmıştı. Geçirdiği kazanın ardından hızlıca tedavisine başlanan Elabdellaoui'nin bu sezonu kapattığı ve gelecek sezon için hazırlanacağı söyleniyordu. 

Sarı-kırmızılılar bunun üzerine oyuncuyla karşılıklı anlaşarak kadro dışı bırakılmasına karar verdi ve lisansını askıya aldı. 

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kadromuzda yer alan 17 yabancı oyuncudan biri olan Omar ile de karar öncesi istişare edildi ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesi kararlaştırıldı." denildi.

OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?

Omar Elabdellaoui, 1991 yılında Norveç'te dünyaya geldi. 28 yaşında ve sağ bek oyuncusu, Manchester City'nin altyapısında başladı.

Omar Elabdellaoui'nin detaylı biyografisini okumak için aşağıdaki habere tıklayınız.

Omar Elabdellaoui kimdir, kaç yaşında, nereli ve müslüman mı? Galatasaraylı Omar'ın sağlık durumu nasıl?Omar Elabdellaoui kimdir, kaç yaşında, nereli ve müslüman mı? Galatasaraylı Omar'ın sağlık durumu nasıl?

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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