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  3. Galatasaray'da Onyekuru gelişmesi! İmza tarihi belli oldu...

Galatasaray'da Onyekuru gelişmesi! İmza tarihi belli oldu...

Galatasaray'ın kiralık aşkı Henry Onyekuru, ara transfer döneminde de sarı-kırmızılı ekiple anılıyor. Monaco'da forma giyen yıldız oyuncunun Galatasaray transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Onyekuru gelişmesi! İmza tarihi belli oldu...

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren ve sezon sonunda Monaco'ya geri dönen Onyekuru, tekrar sarı-kırmızılılara gelmek istiyor. Fransız ekibine her fırsatta Galatasaray'da forma giymek istediğini belirten Onyekuru, mutlu sona yaklaşmak üzere. 

Gazeteci ve spor yorumucusu Ali Naci Küçük, yıldız oyuncunun transferinin önümüzdeki hafta açıklanacağı bilgisini paylaştı. 

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILACAK

Nijeryalı kanat oyuncusu için Monaco ile görüşmelerinde son aşamaya gelen sarı kırmızılı yöneticiler, satın alma opsiyonuyla bu transferi bitirmeye çok yaklaştı. 23 yaşındaki futbolcunun sezonun kalan kısmı için maaşını karşılayacak olan Galatasaray, sezon sonunda ise 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu devreye sokacak.

Fransız kulübüne sezon sonu için bankadan teminat mektubu verebileceklerini de ileten Galatasaray yönetimi, aklı uzun süredir Türkiye'de olan Onyekuru'yu kısa süre içinde İstanbul'a getirerek imzayı attıracak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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