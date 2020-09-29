Galatasaray'da Onyekuru ile bir kez daha temasa geçildi!

Galatasaray'ın son iki sezondur vazgeçemediği Onyekuru, bir kez daha gündeme geldi. Sarı-kırmızılılarda, oyuncu ile yeniden temas kurmak isteniyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe maçı sonrasında orta saha ve kanat rotasyonunda eksiklikler yaşadığı görülen Galatasaray'ın, bu bölgelere transferin son günü gelmeden takviyeler yapılması bekleniyor.

Ajansspor'un haberine göre, Monaco kulübüne, sarı-kırmızılılara transfer olmak istediğini belirten ve bu konuda rest çeken Henry Onyekuru, ligde ilk maçta 11 başlamıştı. Ancak oyunda kaldığı sürelerden memnun kalmayan Nijeryalı kanat oyuncusunun transferi için Galatasaraylı yetkililer umutlandı.

"BENDEN FAYDALANILMAYACAKSA BURADA DURMAYAYIM"

Teknik Direktör Niko Kovac’la da iletişimi çok iyi olmayan Onyekuru, Monaco yöneticilerine “Benden faydalanılmayacaksa burada durmayayım” diyerek gemileri yaktı. Oyuncu ve kulübü ile temasa geçen Galatasaray'ın transfer dönemi sonlanmadan transferi bitirmesi bekleniyor.