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  4. Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Pjaca geliyor!

Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Pjaca geliyor!

Henry Onyekuru'nun ayrılığının ardından yeni bir kanat oyuncusu arayışına giren Galatasaray'da hedef belli oldu. Sarı kırmızılı ekibin Marco Pjaca'yı gündeme aldığı belirtildi. Teknik direktör Fatih Terim'in bu transfer için oyuncunun menajeri Alessandro Lucci ile görüştüğü iddia edildi.

Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Pjaca geliyor!

Yeni sezona kaliteli bir kanat oyuncusuyla girmek isteyen Galatasaray'da hedef belli oldu. Henry Onyekuru'nun ardından o bölgeyi doldurmak isteyen Cimbomda rotanın İtalya'ya döndüğü belirtildi. Geçtiğimiz sezon Juventus'un Genoa'ya kiraladığı ve göndermek istediği İtalyan oyuncu Galatasaray'ın radarına girdi. Fatih Terim'in oyuncunun menajeri ile İtalya'dan tanıştığı ve bu transfer için görüşme yaptıkları belirtildi. 

Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Pjaca geliyor!

BÜYÜK UMUTLARLA TRANSFER EDİLMİŞTİ

İtalyan devi Juventus oyuncuyu büyük umutlarla transfer etmişti. O dönem potansiyelli bir futbolcu olarak görülen ve iyi fiyatlara satılabileceği düşünülen oyuncuya 23 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.

Büyük beklentiyle transfer edilen oyuncu Juventus'a toplamda 4 gol 2 asistlik bir katkı sağladı. Beklediğini bulamayan Juventus sürekli olarak kiraladığı oyuncuyu elinden çıkarmayı planlıyor.

Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Pjaca geliyor!

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