Galatasaray'da orta saha için yeni hedef Okay Yokuşlu! Orta sahada defansif olarak güçlenmek isteyen Galatasaray'da o bölge için birçok isim ile temaslar sürüyor. Sarı kırmızılı ekibin radarına ise son olarak Milli futbolcu Okay Yokuşlu girdi. Galatasaray satın alma opsiyonlu kiralama opsiyonu ile Okay Yokuşlu'yu takıma kazandırmayı hedefliyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine yeni bir kadro planlaması içerisine giren Galatasaray'da 6 numara bölgesi için de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Birçok isimle görüşen ancak bir türlü sonuca ulaşamayan cimbomda yeni hedef Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu oldu. Fatih Terim'in de listesinde bulunan oyuncu için harekete geçen yönetim, bir şekilde Okay'ın bonservisini de almanın planlarını yapıyor. KİRALAMA YÖNTEMİNE YANAŞMIYOR Galatasaray tarafından yetkilendirilen temsilcilerin, Celta Vigo ile Okay Yokuşlu için masaya oturduğu ve kiralama teklifini ilettiği ifade ediliyor. Galatasaray yönetiminin ayrıca anlaşma sağlanması durumunda, sözleşmeye satın alma maddesi de ekletmek istediği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak İngiltere'de forma giyen Okay'ın ise artık düzenli şekilde forma giymek istediği ve bu yüzden transfere sıcak baktığı aktarılırken kiralama yöntemini ise istemediği dile getirildi. ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK Galatasaraylı yöneticileri, zorunlu satın alma maddesi koyarak futbolcuyu ve kulübünü ikna etmeyi planlıyor. Öte yandan sarı kırmızılılar, bu transferde sonuca ulaşılamaması durumunda hız kesmeden alternatif isimlere yönelecek. Okay'ın dışında diğer isimlerle de görüşme halinde olunduğu ve kısa süre içerisinde bu isimlerden birine imza attırılacağı da gelen bilgiler arasında. GERİ DÖNMEYE HAZIR Bu sezon uygulanan yabancı kuralını da ön planda tutan yönetim Okay'a ağırlık vermeyi planlıyor. Tecrübeli futbolcunun ilk 11'e dahil edilerek diğer bölgelerdeki bir yabancıya yer açılması hedefleniyor. Daha önceki açıklamalarında ise Türkiye'ye dönmeyi istemediğini söyleyen Milli futbolcunun, şu na için şartların oluşması durumunda dönmeye hazır olduğu ifade edildi.