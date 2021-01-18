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  3. Galatasaray'da sakatlık şoku! Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan...

Galatasaray'da sakatlık şoku! Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan...

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan'dan kötü haber geldi.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan...

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Çarşamba günü sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş maçında tam süre forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise salonda kuvvet ile dayanıklılığa yönelik çalışma yaptığı aktarıldı.

Beşiktaş maçında sakatlanan oyunculardan Şener Özbayraklı'nın sol üst arka adale grubunda hafif-orta derece zorlanma (minimal kısmi yırtık ve kanama), Oğulcan Çağlayan'ın ise sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edildiği, iki futbolcunun da tedavisine başlandığı kaydedildi.

Emre Taşdemir'in ise tedavisinin ardından sahada kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı ifade edildi.

NTV Spor'un haberine göre, Şener Özbayraklı 1-2 hafta, Oğulcan Çağlayan ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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