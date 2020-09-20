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Marcelo Saracchi derbide oynayacak mı?

Başakşehir-Galatasaray maçında sakatlanan Saracchi'nin 3. haftadaki Fenerbahçe derbisinde oynayamayacağı bilgisi paylaşıldı. Konuya ilişkin Galatasaray'dan flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Saracchi'nin sağ adalesinde ağrı hissettiği, durumunun salı günü yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı belirtildi

Marcelo Saracchi derbide oynayacak mı?

Başakşehir - Galatasaray maçında sakatlık yaşayan Marcelo Saracchi'ye ilişkin A Spor'da flaş bir habere yer verildi. Habere göre Saracchi'nin gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde yer almayacak.

Galatasaray Kulübü, Marcelo Saracchi'ye ilişkin açıklama yapıldı.

Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi'nin sağ adalesinde ağrı hissettiği, durumunun salı günü yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Marcelo Saracchi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sağ adductor (kasık) adalesinde ağrı hisseden Marcelo Saracchi’nin sağlık durumu hakkındaki açıklama, salı günü gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacaktır" denildi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan son dakika açıklamasında Saracchi hakkındaki bilgilendirmenin, kontrollerin ardından salı günü yapılacağı duyuruldu.

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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