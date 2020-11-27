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Galatasaray'da seçim ertelendi!

Galatasaray'da yapılması 26 Aralık'ta yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı ertelendi.

Galatasaray'da seçim ertelendi!

Galatasaray Kulübü, İstanbul Valiliği'nin korona virüs tedbirleri kapsamında 28 Şubat 2021 tarihine kadar olağanüstü genel kurul toplantısının yapılamayacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşılan bilgilendirme metninde, "İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü 26.11.2020 tarih ve E-87385697-450-108194 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 24.11.2020 tarihli bakanlık oluru ile 7444 sayılı kanunun verdiği yetkiye istinaden, derneklerinin 2019 yılı beyanname ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin erteleme süresinin 28.02.2021 tarihine kadar uzatıldığı ve yukarıda açıklanan düzenlemeler doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini kulübümüze bildirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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