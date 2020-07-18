Galatasaray'da Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı

Galatasaray'da Selçuk İnan, Göztepe maçı sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Fatih Terim, Selçuk İnan'ın teknik ekibe dahil edildiğini duyurdu.

Selçuk İnan yaptığı açıklamada," Bu camiada kaptanlık yaptım. Burada oynarken baba oldum. Taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum. Her şeyin maalesef bir sonu var. Bu da bitti. Her sonunda bir başlangıcı var diyeyim. Bundan sonra ne olacağını bakacağız. Hepinizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

SELÇUK İNAN'IN KARİYERİ

Galatasaray'da 9 sezon forma giyen başarılı orta saha oyuncusu 331 resmi maça çıkarken 5 Süper, 4 Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Selçuk İnan kariyerinde 520 maça çıktı. bu maçlarda 77 gol sevinci yaşadı, 103 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Öte yandan kariyerinde 83 sarı, 3 kez de kırmızı kart gördü.