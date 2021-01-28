Galatasaray'da sıcak saatler! Diagne gidiyor, Mostafa Mohamed geliyor

NTV Spor'un haberine göre, Galatasaray Senegalli golcüsü Mbaye Diagne için West Bromwich ile her konuda anlaşma sağladı. WBA için sağlık kontrolünden geçecek olan Diagne'nin gün içinde İngiltere'ye uçması bekleniyor. Senegalli golcü sezon sonuna kadar İngiliz ekibinde kiralık olarak forma giyecek.

Ocak 2019'da Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Diagne, sarı kırmızılı forma ile 39 maçta 22 gol attı.

MOSTAFA MOHAMED, SATIN ALMA OPSİYONLU

Mostafa Mohamed transferinde ise mutlu sona ulaşıldı. Sarı-kırmızılılar, Zamalek'e 1.5 yıllık kiralama bedeli için 2 milyon dolar ödeyecek. Aynı zamanda oyuncunun satın alma opsiyonu da 4 milyon dolar olarak belirlendi.

Mustafa Muhammed bu sezon Mısır Ligi’nde 4 maçta forma giyerek 2 gole imza attı. 24 yaşındaki futbolcu geçen sezonu ise 11 golle kapatmıştı. Muhammed Mısır Milli Takımı’nın formasını ise 4 kez giydi.