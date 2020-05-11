Galatasaray'da şoke eden istifa!
Galatasaray teknik heyetinde görev alan Hasan Şaş'tan istifa açıklaması geldi. Tecrübeli isim, sarı kırmızılı kulüpten ayrıldığını duyurdu.
Sarı kırmızılı kulüpten istifa haberi geldi. Hasan Şaş yaptığı açıklamayla görevini bıraktı.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hasan Şaş, sarı kırmızılılardan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
İşte o açıklama;
"Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım,bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..."
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