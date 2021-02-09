Galatasaray'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi!

Süper Lig'in ara transfer döneminde, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Galatasaray, yeni transferler için imza töreni düzenliyor. İmza töreninde Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay'da yeni oyuncularla birlikte yer alacak.

İmza töreninde futbolculardan önce söz hakkı alan Mustafa Cengiz, "Allah utandırmasın, nokta transferler, fırsat transferler... Limitler içinde kalarak yaptığımız, hiçbiriyle çifte sözleşme yapmadan yaptığımız transferler. Hepsine çok teşekkür ederim. Avrupa'dan önemli teklifler olmasına rağmen bizi seçtiler. Limitler içinde kalarak, hiçbiri ile çifte sözleşme yapmadan gerçekleştirdiğimiz transferlere imza attık." diye konuştu.

TRANSFERLERİN AÇIKLAMALARI

İmza töreninde yeni transfer sırasıyla ilk açıklamalarını yaptı. Sarı-kırmızılıların Newcastle United'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı DeAndre Yedlin, "Galatasaray gibi büyük bir camiaya katıldığım için çok mutluyum. Fatih Hocama ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Ben Amerika'da küçük bir çocukken bile Galatasaray'ı tanıyordum. Galatasaray gibi bir forma ile mücadele etmek benim için gurur verici." ifadelerini kullandı.

Henry Onyekuru, "Tekrar burada olmak, evime dönmek inanılmaz bir duygu. Yuvama geri döndüm. Ne zaman buraya gelsem, kendimi çok mutlu hissediyorum" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DEN DE TEKLİF ALDIM"

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den de teklif aldığını söyleyen Mohamed, "Bismillahirrahmanirrahim. Galatasaray'da kendimi ikinci ailemde gibi hissediyorum. Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama Galatasaray'da olduğum için daha mutluyum." şeklinde konuştu.

Gedson Fernandes, "Umarım pandemi bir an önce biter ve Galatasaray taraftarı önünde oynayabilirim. Başkanımıza, yönetimimize, Fatih Terim'e, takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Geldiğim günden beri evimde gibiyim" dedi.