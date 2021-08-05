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Galatasaray'dan açıklama: "PSV maçında takımımıza ciddi cezalar verildi"

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu maçında PSV Eindhoven ile karşılaşan ve iki maçta da rakibine yenilerek elenen Galatasaray, bu maçta taraftarlar nedeniyle ciddi cezalara maruz kaldığını duyurdu ve bugün için uyardı.

Galatasaray'dan açıklama: "PSV maçında takımımıza ciddi cezalar verildi"

UEFA tarafından, kurallara uyulmaması durumunda kulüplere ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için PSV ile karşılaşan ve elenen Galatasaray, UEFA'da ön eleme oynayarak yoluna devam etmek istiyor. Bu kapsamda St. Johnstone ile karşılaşacak sarı kırmızılı ekip, taraftarlarına uyarı mesajı yayınladı:

"GALATASARAY DEĞERLERİNE YAKIŞAN DURUŞU BEKLİYORUZ"

Sarı kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada:

"PSV Eindhoven maçlarında yaşanan olaylar neticesinde kulübümüze ciddi para cezaları verilmiştir.

Bugünden itibaren, maddi cezaya sebep olan kişilere kulübümüz tarafından ceza miktarı kadar maddi tazminat davası açılacaktır. Sonuçlanması için gerekli iş ve işlemler hassasiyetle takip edilecektir.

Taraftarımızdan, Galatasaray etik ve sportif değerlerine yakışan duruşu beklemekteyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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