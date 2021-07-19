Galatasaray'dan, akşam antrenmanında sakatlık geçiren Radamel Falcao hakkında sevindirici haber!

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak geçtiğimiz sezon sürekli yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen performansı veremeyen Radamel Falcao, yeni sezon öncesi antrenmanında sakatlanarak herkesi korkutmuştu. Antrenmanı yarıda bırakan ylıdız oyuncu için bu sene de mi aynı kaderi yaşayacağı düşünülmeye başlandı. Sarı kırmızlıı ekibin son dakika açıklaması ile taraftarın yüreğine su serpildi.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Sarı kırmızılı ekip, yaptığı açıklamada:

"Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk ayağında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Radamel Falcao, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Sofiane Feghouli, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, PSV Eindhoven maçı için yarın saat 11.30'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Eindhoven'a hareket ettikten sonra karşılaşma öncesindeki son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği PSV Stadyumu'nda yerel saatle 19.00'da (TSİ 20.00) ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

Teknik direktörümüz Fatih Terim'in bir oyuncumuz ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise PSV Stadyumu'ndaki medya merkezinde yerel saatle 18.30'da (TSİ 19.30) başlayacak." ifadelerine yer verdi.