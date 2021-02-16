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Galatasaray'dan derbi maçına ilişkin yapılan hukuki işlemler hakkında açıklama

Galatasaray Spor Kulübü, 6 Şubat 2021 tarihli Fenerbahçe - Galatasaray maçıyla ilgili yapılan hukuki işlemler hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Galatasaray'dan derbi maçına ilişkin yapılan hukuki işlemler hakkında açıklama

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat 2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe derbisinde ve ardından yaşananlara ilişkin hukuki işlem başlatıldığı belirtildi.

Galatasaray Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Galatasaray maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ceza uygulanması talebinde bulunuldu.

İşte Galatasaray Spor Kulübü'nün internet sitesinde yayımladığı duyuru:

Galatasaray'dan derbi maçına ilişkin yapılan hukuki işlemler hakkında açıklama

Berkem Temizel
Gece Editörü
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