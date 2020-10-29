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  3. Galatasaray'dan flaş açıklama! Bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Galatasaray'dan flaş açıklama! Bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Galatasaray'dan flaş açıklama! Bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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