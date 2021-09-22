Galatasaray’dan gitti, kendine geldi! Radamel Falcao çıktığı iki maçta iki gol attı

Rayo Vallecano İspanya 1. Futbol ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao kulübü ile karşı karşıya geldi. Radamel Falcao son dakikada attığı gol ile takımının maçı 2-1 kazanmasını sağladı.

Rayo Vallecano maçın 5. dakikasında Alvaro Garcia'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Beraberlik 33.dakikada Pathe Ciss'in kendi kalesine attığı gol ile geldi.

Rayo Vallecano ile ikinci maçına çıkan Radamel Falcao, dakika 76’yı gösterdiğinde Unai Lopez yerine oyuna dahil oldu.

90+6'DA GELEN GOL

Dakikalar 90+6’yı gösterdiğinde Falcao attığı kafa golüyle takımını üstünlüğe taşıdı ve Rayo Vallecano 3 puanı hanesine yazdırdı.

35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu oynadığı iki maçta da sonradan oyuna dahil oldu ve bu iki maçta da ağları sarsmayı başardı.

RAYO VALLECANO 4. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Rayo Vallecano 4. sıraya yükselirken puanını 10’a çıkardı.

Athletic Bilbao ligde ilk mağlubiyetini alırken 9 puan ile 6 sırada kaldı.

FALCAO’NUN GALATASARAY KARİYERİ HAYAL KIRIKLIĞI İLE NOKTALANMIŞTI

Galatasaray’ın büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı kırmızılı kulübe beklenen katkıyı veremedi. Falcao 731 gün süren Galatasaray macerasında toplam 43 maçta forma giydi, 20 gol attı.

98 RESMİ MAÇIN 55’İNDE YOKTU

Bulunduğu dönem boyunca 98 resmi karşılaşmanın 43’ünde forma giyerken 55 maçı kaçırmış oldu. Falcao sarı kırmızılı takımdan 2 yıl süresince 150 milyon lira üzerinde para kazandı. Galatasaray kupa sevinci yaşayamayan Falcao, takımdan ayrılırken de kulübe para kazandırmadı.