İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması

Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması

Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması geldi. Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, koronavirüs testlerinde hiçbir soruna rastlanmadığı açıklandı.

Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması

Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  ile ilgili yapılan testlerin sonucu açıkladı. Yapılan testler sonucunda herhangi bir soruna rastlanmadığı ve testlerin negatif çıktığı açıklandı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Antrenman programları sürdükçe testler belirli aralıklarla tekrar edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

bolge




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT