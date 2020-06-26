Galatasaray'dan koronavirüs test sonuçlarına ilişkin açıklama

Galatasaray Kulübü, Futbol A Takımı'na yapılan koronavirüs testlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Kulüp, Futbol A Takımı'na yapılan tüm koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (26 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."