Galatasaray'dan Kurzawa bombası! PSG ile işlem tamam

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı PSV Eindhoven maçından önce elinden geldiği kadar transferleri yetiştirmeye çalışan Galatasaray'da sol bek mevki için yıldız bir ismin adı ortaya atıldı. Paris Saint-Germain'in yıldız sol beki için Galatasaray ile görüşme halinde olduğu ifade edildi.

ANLAŞMA YAKIN

Paris Saint-Germain'in takımdaki oyuncu sayısını düşürmek istediği ve bu yüzden bazı oyuncularla yollarını ayırmak istediği ifade edilmişti. Elde edilen bilgilere göre bu oyunculardan birisi Kurzawa olabilir.

Galatasaray ile PSG arasında satın alma opsiyonlu kiralama üzerinden transferin çok yakın olduğu ancak henüz sonuçlanmadığı kaydedildi.

Galatasaray'ın bu transferde çok aceleci olduğu ve birkaç gün içinde imzaları atmak istediği de vurgulandı.

İLK KADRO BİLDİRİMİ 15 TEMMUZ'DA

Sarı kırmızılı ekibin PSV maçı için 15 Temmuz tarihinde kadro bildirim yapması gerekiyor. Maçtan 24 saat öncesine kadar da bu kadroya 2 isim eklemesi yapılabiliyor.