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  4. Galatasaray'dan Muric harekatı! Oyuncuyu almak için girişimler başladı!

Galatasaray'dan Muric harekatı! Oyuncuyu almak için girişimler başladı!

Transferde vites arttıran Galatasaray'da bir transfer daha yolda. Sağ kanata Rachid Ghezzal'ı almak isteyen ancak oyuncuyu Beşiktaş'a kaptıran cimbom, HNK Rijeka'nın kanat oyuncusu Robert Muric'i transfer etmek istiyor. Oyuncu için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ayrıldı.

Galatasaray'dan Muric harekatı! Oyuncuyu almak için girişimler başladı!

Yeni sezon öncesinde takıma bir sağ kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Galatasaray'da gündeme yeni isimler düşmeye devam ediyor. Uzun süredir Rachid Ghezzal'ın peşinden koşan ama oyuncuyu Beşiktaş'a kaptıran Cimbom rotayı Morutan'a çevirmişti. Bu oyuncuyu da takımına katmayı başaramayan Galatasaray'da son olarak gündeme Robert Muric geldi. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan Muric harekatı! Oyuncuyu almak için girişimler başladı!

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Oyuncunun kulübü HNK Rijeka ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Al Ain'in de ilgilendiği oyuncunun kulüpten ayrılmak istediği ve bu yüzden takımının çok yüksek bonservis bedeli talep edemeyeceği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray'ın bu transfer için 1.5 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti ödemeyi planladığı belirtiliyor.

ROBERT MURİC'İN KARİYERİ

12 Mart 1996 tarihinde Hırvatistan'ın Varazdin kentinde dünyaya gelen Robert Muric, futbola NK Zagorec altyapısında başladı. 2011 yılında ise Dinamo Zagreb altyapısında transfer oldu. Hırvat oyuncu 2014'te Ajaxla anlaşarak Hollanda'nın yolunu tuttu. Bir süre Pescara'da kiralık oynadıktan sonra Braga'ya transfer oldu. Muric, Şubat 2019'dan bu yana Rijeka formasını giyiyor.

 

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