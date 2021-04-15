Son dakika | Galatasaray'dan 'prim' açıklaması!

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübü'nden medyada yer alan prim haberlerine ilişkin flaş bir açıklama yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün medyada futbol takımımızın kaptanlarından Arda Turan ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e atfedilen "prim" haberi gerçeği yansıtmamaktadır.

Nitekim Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan da bu kasıtlı yapılan haberi canlı yayında yalanlamıştır.

Arda Turan, tüm futbolcularımız gibi değerli ve sorumluluklarının bilincinde bir oyuncumuzdur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"