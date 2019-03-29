Galatasaray'dan UEFA açıklaması: Gerekli koşullar yerine getirildi
Galatasaray'dan şu açıklamayı yaptı: 31 Mart 2019 tarihine kadar ödenmesi zorunlu 75 milyon TL ödenerek; 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa ve Ulusal Kupalara katılım için şart olan borçsuzluk belgesiyle, UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşullar yerine getirilmiştir.
Galatasaray, 31 Mart 2019 tarihine kadar ödenmesi gereken 75 milyon TL'nin ödenerek UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"31 Mart 2019 tarihine kadar ödenmesi zorunlu 75 milyon TL ödenerek; 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa ve Ulusal Kupalara katılım için şart olan borçsuzluk belgesiyle, UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşullar yerine getirilmiştir.
Camiamıza ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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