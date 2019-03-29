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Galatasaray'dan UEFA açıklaması: Gerekli koşullar yerine getirildi

Galatasaray'dan şu açıklamayı yaptı: 31 Mart 2019 tarihine kadar ödenmesi zorunlu 75 milyon TL ödenerek; 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa ve Ulusal Kupalara katılım için şart olan borçsuzluk belgesiyle, UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşullar yerine getirilmiştir.

Galatasaray'dan UEFA açıklaması: Gerekli koşullar yerine getirildi

Galatasaray, 31 Mart 2019 tarihine kadar ödenmesi gereken 75 milyon TL'nin ödenerek UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2019 tarihine kadar ödenmesi zorunlu 75 milyon TL ödenerek; 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa ve Ulusal Kupalara katılım için şart olan borçsuzluk belgesiyle, UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşullar yerine getirilmiştir.

Camiamıza ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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