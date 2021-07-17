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  4. Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası! Teklif hazırlandı!

Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası! Teklif hazırlandı!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da yönetim, şampiyonluk kadrosu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda birçok yıldız isimle de temaslarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte gündeme yeniden Xherdan Shaqiri ismi geldi.

Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası! Teklif hazırlandı!

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk yarışının içerisinde yer almak isteyen Galatasaray ekibi, transferde vites artırdı. Sarı kırmızılı ekipte, Liverpool'dan ayrılması gündeme gelen Xherdan Shaqiri için harekete geçildi.

DAHA ÖNCE DE LİSTEDEYDİ

Deneyimli kanat oyuncusu daha önce de Fatih Terim'in listesinde yer alıyordu. Galatasaray ekibinin uğraşlarına rağmen yüksek maliyeti nedeniyle bu transferden vazgeçilmişti. Sarı kırmızılı ekip bu transfer için yeniden düğmeye bastı.

Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası! Teklif hazırlandı!

AYRILMASI GÜNDEMDE

Bu yaz EURO 2020'de de boy gösteren ve etkili performansı ile dikkatleri üzerinde toplayan 29 yaşındaki sağ kanat, takımı Liverpool'da yeterli forma şansını bulamadığı için ayrılmak istiyor. Galatasaray yönetimi de bu durumu fırsat bilerek transfer için yeniden harekete geçti.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olan Xherdan Shaqiri için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlayan Galatasaray yönetimi birkaç gün içinde bu teklifi Liverpool'un önüne getirecek..

Bu arada oyuncunun menajeri ile de sıkı temas halinde olunduğu ifade edildi. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu 7 milyon Euro düzeylerine çekmeye çalıştığı da gelen bilgiler arasında. 

Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası! Teklif hazırlandı!

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