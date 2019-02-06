Ara transfer döneminin bitmesinin ardından Ukrayna basınından Galatasaray hakkında gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen televizyon sunucularından Igor Tsyganyk, Sarı Kırmızılılar'ın Gent forması giyen Roman Yaremchuk'a talip olduğunu aktardı.

Tsygank, Galatasaray'ın ara transferin son gününde Ukraynalı forveti kadrosuna dahil etmek istediğini ifade ederken bununla birlikte transferin gerçekleşmediğini söyledi. Ukraynalı sunucu, yıldız ismin Kostas Mitroglou'nun yerine Galatasaray'a geleceğini ancak Yunan golcüyle anlaşılınca Yaremchuk'tan vazgeçildiğini aktardı.

Galatasaray taraftarları şu sorular üzerinden Roman Yaremchuk hakkında araştırma yaptı: Roman Yaremchuk kimdir? Aslen nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? Roman Yaremchuk hakkında bilmeniz gerekenler...

ROMAN YAREMCHUCK KİMDİR? ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

27 Kasım 1995 doğumlu olan Yaremchuk, bu sezon Gent formasıyla çıktığı 31 maçta 9 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Futbola Dinamo Kiev'in altyapısında başlayan yıldız isim, 2017 yazında 2 milyon euroluk bonservis bedeliyle Belçika ekibi Gent'e transfer olmuştu.

1.91 boyundaki Ukraynalı santrfor, bugüne dek milli takımda 4 kez forma şansı bulurken fileleri sarsamadı. Sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösteriliyor.