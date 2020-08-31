UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu kuraları bugün çekilecek. Temsilcimiz Galatasaray'ın da katılacağı turda muhtemel rakipler de belirlendi. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonda beklentileri karşılayamayan ve sezonu 6. sırada bitiren Galatasaray, Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı ceza ve Türkiye Kupasını Alanyaspor'un kazanması ile Avrupa Ligine katılma şansını elde etmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu kuraları bugün çekiliyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da katılacağı ikinci ön eleme turunda karşılaşmalar tek maç üzerinden 17 Eylül'de oynanacak. Beraberlik halinde uzatmalar ve penaltılara gidilecek. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimi 31 Ağustos Pazartesi günü 14:00'de gerçekleştirilecek.

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rakibi belli oldu. Temsilcimiz, Neftci Baku ile eşleşti. Neftçi Bakü, Azerbaycan'ın başkent takımıdır. İki takım arasındaki mücadele, 17 Eylül'de Bakü'de oynanacak. Karşılaşmanın seyircili ya da seyircisiz olacağı henüz kesinleşmiş değil.