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  3. Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi kim?

Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi kim?

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitirerek Avrupa Lig'ine katılmaya hak kazanan Galatasaray, 2. Ön Eleme turu ile Avrupa mücadelesine başlıyor. Peki, Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi kim? Detaylar haberimizde...

Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi kim?

Süper Lig'de geçen sezonu 6. sırada bitiren ve Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle Avrupa Ligine katılmaya hak kazanan Galatasaray, Avrupa Ligine 2. Ön Eleme turundan katılıyor. Kura çekimi sonucu rakibini öğrenen Galatasaray, sezon hazırlıklarına devam ediyor. Peki, Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi kim? İşte detaylar...

Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi kim?

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ RAKİBİ KİM?

Galatasaray'ın rakibi saat 14.00'te çekilen kura çekimi ile belli oldu. Temsilcimiz, Azerbaycan'ın başkent ekibi, Neftçi Bakü ile eşleşti. Galatasaray-Neftçi Bakü mücadelesi 17 Eylül'de Azerbeycan'da oynanacak. 

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında, Neftçi, Lokomotiv Tiflis, Maccabi Haifa-Zeljeznicar galibi takımları bulunuyordu. 

MACCABI HAİFA - ZELJEZNİCAR MAÇI ERTELENDİ

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında bulunan Maccabi Haifa ve Zeljeznicar takımlarının maçı ertelendi. Ertelenen mücadele 9 Eylül'de İsrail'de oynanacak. 

NEFTÇİ BAKÜ HAKKINDA

Neftçi Bakü, Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrini temsil eden, Azerbaycan'ın en ünlü ve en başarılı futbol kulübüdür. "Neftçi" kulübü Kapaz takımı ile birlikte tüm Azerbaycan şampiyonasında yer alan iki takımdan biridir. "Neftçi" takımı ülke çapında tüm yarışlarda rekora sahiptir. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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