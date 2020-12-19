Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma alındı!
Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat, korona virüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.
Koronavirüse yakalanan Galatasaray’ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, yoğun bakıma kaldırıldı.
Duygun Yarsuvat kimdir? kaç yaşında? Nereli? Öldü mü?
1 haftadır hastanede korona virüs tedavisi gören Yarsuvat'ın entübe edildiği belirtildi. 83 yaşındaki Yarsuvat, 2014-2015 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık görevi yapmıştı.
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