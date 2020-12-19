Duygun Yarsuvat kimdir? kaç yaşında? Nereli? Öldü mü?Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma alındı!Adana'da feci kaza! 2 işçi toprak altında kaldı!Vanlılar hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uyuyorYoutube'un en çok kazananı 9 yaşındaki Ryan Kaji oldu!Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile gece yarısı göz altına alındı!Royal Hastanesi Bandırmaspor 2 - 1 Ankaraspor | Maç özeti ve SonucuAnkara Keçiörengücü 2 - 1 Aydeniz Et Balıkesirspor | Maç özeti ve SonucuGöztepe 0 - 1 Atakaş Hatayspor | Maç özeti ve SonucuBursa Yıldırım Spor 2 - 0 Modafen Maç özeti ve Sonucu
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma alındı!

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma alındı!

Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat, korona virüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat yoğun bakıma alındı!


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT