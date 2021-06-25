Galatasaray'ın eski futbolcusu Steven Nzonzi, sosyetik güzelle Fransa'da gizlice evlendi

2019'da İstanbul'da bir eğlence mekanında birlikte görüntülenen eski Galatasaray oyuncusu Steven Nzonz ve Seda Parseker Fransa' da aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünya evine girdi.

İlişkilerini basından uzak yaşayan çift evlendiklerini gizleyemedi. Sosyetik güzel Seda Parseker'in adının daha önce birçok futbolcu ile anıldığı söylentileri de medyada yayıldı.

DUYULMASINI İSTEMEDİ

ikili Seda Parseker ve Steven Nzonzi Fransa'da düzenlenen nikahın duyulmasını istemedi. Aile ve yakın arkadaşlarının olduğu sade bir törenle nikah masasına oturdu ve nikaha sadece özel davetliler katıldı. İlişkilerini medyadan uzak yaşayan çift evlilikle ilgili fotoğraflarını sosyal medya da kimseyle paylaşmamaya dikkat etseler de ikilinin nikah görüntüleri yakınları tarafından basına sızdırıldı.

Gizlice evlenmeleri ile gündem olan Seda Parseker ve Steven Nzonzi çifti merak konusu oldu. İnternetten konuşulan çift hakkında yapılan araştırmalarda sosyetik güzelin kim olduğu ne iş yaptığı merak konusu oldu.

Seda Parseker kimdir?

Seda Parseker 1987 Bursa doğumludur. İlköğretim ve liseyi Bursa'da okudu. Ardından University of Manchester'da BSE, Textile Science and Engineering bölümünde eğitim aldı.

Seda Parseker, Yüksek Lisansını aynı üniversitede tamamladıktan sonra 2012 yılında Türkiye'ye geri döndü. Bursa'daki aile şirketinde çalışmaya başladı.

Steven Nzonz kimdir?

Steven Nkemboanza Mike Christopher Nzonzi olan oyuncu 15 Aralık 1988 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine Amiens'te başlayan Nzonzi, 2009'da Blackburn Rovers'a transfer oldu.

Takımdaki başarılı performansının ardından, 2012 yılında Premier Lig ekibi Stoke City'ye transfer oldu.

2015'te 8 milyon Euro bedelli La Liga ekibi Sevilla'ya imza attı. Buradaki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi Kupasını kazanma başarısını gösterdi.