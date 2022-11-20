Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın acı günü! Torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'deki bir AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Editör
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Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın acı günü! Torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay İstanbul Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM'nin dördüncü katında bulunan yemek bölümündeki balkonundan 15 yaşındaki Batuhan Bostancı düşerek ağır yaralandı.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın acı günü! Torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti

SAĞIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Bostancı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın acı günü! Torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN ACI GÜNÜ

Bostancı'nın Galatasaray'ın önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak'ın torunu olduğu öğrenildi.

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