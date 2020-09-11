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  3. Galatasaray'ın genç yıldızı Celil Yüksel, Adanaspor'a transfer oldu

Galatasaray'ın genç yıldızı Celil Yüksel, Adanaspor'a transfer oldu

Galatasaray'da forma giyen orta saha oyuncusu Celil Yüksel, Adanaspor'a transfer oldu. Transfer, Galatasaray tarafından resmen açıklandı.

Galatasaray'ın genç yıldızı Celil Yüksel, Adanaspor'a transfer oldu

Galatasaray altyapısında yetişen genç orta saha oyuncusu Celil Yüksel, Adanaspor'a transfer oldu Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz Celil Yüksel'i, yine Adanaspor'a kiralık olarak göndermişti.

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. Şirketimize net 900.000 TL transfer bedeli ödeyecektir."

1 Ocak 1998 doğumlu olan genç futbolcu, Galatasaray'ın altyapısında futbola başlamıştı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Adanaspor'a kiralanan futbolcu, TFF 1. Lig'de 10 maçta forma giyebildi. Adanaspor, geçen sezon kiralık olarak oynayan genç yıldızı tekrar kadrosuna kattı.

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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