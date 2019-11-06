Galatasaray'ın gençleri Real Madrid'e gruptaki ilk yenilgisini yaşattı
Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Real Madrid'in konuğuydu. Şampiyonlar Ligi'ndeki dev mücadele öncesi Galatasaray'ın gençlerinin nasıl bir performans göstereceği merak ediliyordu. Galatasaray maçı 4-2'lik üstünlükle kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Galataray'ın gençleri attıkları gol sonrası asker selamı verdi.
UEFA Gençlik Ligi'nde Real Madrid'in ağırladığı Galatasaray'ın genç takımı, maçı 4-2 yenerek rakibine gruptaki ilk yenilgisini yaşattı
Sarı Kırmızılılar, UEFA Gençlik Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid'i 4-2 yendi.
A Grubu'nu kayıpsız lider götüren Real Madrid, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Alfredo Di Stefano Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, Süleyman Luş'un 24 (penaltıdan), Yunus Akgün'ün 55 (penaltıdan), Atalay Yıldırım'ın 86 ve Işık Kaan Arslan'ın 90. dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı.
Real Madrid'in gollerini ise 2. dakikada Armenteros ve 65. dakikada Gutierrez kaydetti.
Öte yandan Galatasaraylı genç futbolcular, ilk golün sevinci sırasında asker selamı verdi.
Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki ilk galibiyetini, Real Madrid ise ilk mağlubiyetini aldı.
HABERE YORUM KAT