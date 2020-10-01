Glasgow Rangers - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Bu sezon Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, gruplara kalmak için son maçına çıkıyor. Şu ana kadar iki ön eleme maçı oynayan sarı-kırmızılılar sırasıyla, Neftçi Bakü ve Hajduk Split'i elemişti. Play-Off turunda ise İskoçya'nın önemli takımlarından Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Tek maçlı eleme sistemi üzerinden oynanacak mücadelede 11'ler belli oldu.

GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ

Rangers: McGregor, Tevernier, Helander, Goldson, Kent, Kamara, Barisic, Arfield, Hagi, Davis, Morelos.

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Belhanda, Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

GLASGOW RANGERS NASIL GELDİ?

Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olan Rangers Lincoln Red Imps'i 5-0, üçüncü eleme turunda ise Hollanda'nın Willem II ekibini 4-0 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı.

GLASGOW RANGERS BU SEZON 31 GOL ATTI 3 GOL YEDİ

Rangers, bu sezon lig ve Avrupa'da oynadığı 11 maçta 9, galibiyet, 2 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 31 gol atıp kalesinde sadece 3 gol gördü.