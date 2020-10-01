4 kişinin cinsel saldırısına uğradı! Mide bulandıran olayda yeni gelişmeİzmir, Dikili'de 3.6 şiddetinde deprem1 Ekim koronavirüs tablosu | Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?Glasgow Rangers - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli olduİletişim Başkanı Altun: Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından korunacakUEFA'dan 'seyircili maç' kararıBaşakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olduMilli Savunma Bakanlığı duyurdu! Kritik toplantının tarihi belli olduKütahya'da bir köy karantina altına alındıErdoğan: Ülkemizde tek bir kadının dahi şiddete uğramasına tahammülümüz yoktur
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Glasgow Rangers - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Glasgow Rangers - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Glasgow Rangers takımı ile karşı karşıya gelecek. Glasgow Rangers - Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu.

Glasgow Rangers - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Bu sezon Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, gruplara kalmak için son maçına çıkıyor. Şu ana kadar iki ön eleme maçı oynayan sarı-kırmızılılar sırasıyla, Neftçi Bakü ve Hajduk Split'i elemişti. Play-Off turunda ise İskoçya'nın önemli takımlarından Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Tek maçlı eleme sistemi üzerinden oynanacak mücadelede 11'ler belli oldu.

GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ

Rangers: McGregor, Tevernier, Helander, Goldson, Kent, Kamara, Barisic, Arfield, Hagi, Davis, Morelos.

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Belhanda, Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

GLASGOW RANGERS NASIL GELDİ?

Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olan Rangers Lincoln Red Imps'i 5-0, üçüncü eleme turunda ise Hollanda'nın Willem II ekibini 4-0 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı.

GLASGOW RANGERS BU SEZON 31 GOL ATTI 3 GOL YEDİ

Rangers, bu sezon lig ve Avrupa'da oynadığı 11 maçta 9, galibiyet, 2 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 31 gol atıp kalesinde sadece 3 gol gördü.

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT