Yeni sezon hazırlıklarını hızla sürdüren sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesislerinde Fatih Terim yönetimiyle antrenmanlarına devam ediyor. Transfer dönemini de hareketli geçiren Galatasaray, yeni sezona yeni oyuncularıyla hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan hazırlık maçı programında 24 Ağustos Pazartesi günü Eyüpspor ile oynanacak mücadele iptal edildi.

EYÜPSPOR'DA KORONAVİRÜS VAKASI

Dün gece saatlerinde Eyüpspor'un sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Bunun üzerine Galatasaray yönetimiyle birlikte alınan kararda oynanacak hazırlık maçının iptal edilmesi kararlarştırıldı.

Eyüpspor, hangi oyuncunun pozitif olduğunu açıklamadı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi futbolcularımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda 1 futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır.

Kulübümüz, Galatasaray yönetimiyle görüşerek alınan ortak karar neticesinde

24 Ağustos Pazartesi günü oynanması planlanan müsabakanın Sporcuların sağlığını göz önünde bulundurarak iptal etmiştir."