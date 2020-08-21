Hazırlık sürecine devam eden Galatasaray, hazırlık döneminde oynayacağı maç programını belirledi. Fatih Terim yönetiminde yeni sezona, yeni transferleriyle hazırlanan Galatasaray, 5 tane hazırlık maçı yapacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Futbol takımımızın 2020-2021 sezonu öncesi hazırlık maçı programı belli oldu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk üç maçını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynayacak olan takımımız, ilk olarak 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Eyüpspor ile karşılaşacak.

İkinci maçında 28 Ağustos 2020 Cuma günü saat 17.00’de TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’u ağırlayacak Galatasarayımızın Florya’daki son rakibi, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor olacak. 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlayacak.

Takımımız, yeni sezon öncesi hazırlık programı içerisinde Süper Lig’den iki takımla maç yapacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda takımımız 3 Eylül 2020 Perşembe günü Gaziantep FK ile saat 17.00’de karşılaşacak. Bu maçı ardından Kasımpaşa'yı konuk edecek olan takımımız, 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17.00’de İstanbul ekibi ile karşı karşıya gelecek."

İşte Galatasaray'ın hazırlık maçları: