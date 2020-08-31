Galatasaray'ın istediği Shon Weissman, La Liga'ya transfer oldu!

Avusturya takımlarından Wolfsberger'de forma giydiği dönemde yıldızı parlayan Shon Weissman, transfer dönemi boyunca Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia ediliyordu. Ancak bu sezon forvet transferi yapmayı düşünmeyen Galatasaray, oyuncuya resmi bir teklif yapmadı. 24 yaşındaki yıldız golcü, La Liga ekiplerinden Valladolid'e transfer oldu.

BBC, Galatasaray ve Schalke'nin de istediği İsrailli golcünün La Liga ekiplerinden Valladolid'e imza attığını kaydetti.

24 yaşındaki 1.74'lük forvet, bu sezon takımı ile 40 maça çıktı ve bu maçlarda takımına 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Weissman, daha önce ülkesin Maccabi Haifa ve Kiryat Shmona formaları giydi ve geçen yaz bedelsiz olarak Wolfsberger'e transfer oldu.

GALATASARAY, HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Galatasaray, hazırlık dönemine, Ümraniyespor ile oynayacağı maç ile devam edecek. Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar bir hazırlık maçına çıktı. İstanbulspor ile Florya Metin Oktay Tesislerinde karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 1-0 galip ayrılmıştı.

Hazırlık maçları kapsamında sezon başlamadan önce iki maç daha oynayacak olan sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına devam ediyor.