Galatasaray'ın Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt kimdir, nereli, kaç yaşında?

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi sitesinden Ahu Özyurt'u Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirdiğini açıklamasının ardından Ahu Özyurt'un biyografisi merak konusu oldu. Peki Galatasaray İletişim Direktörü Ahu Özyurt kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahu Özyurt'un biyografisi nedir? İşte cevaplar...

AHU ÖZYURT KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ahu Özyurt, 1970 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Doktor anne ve babası olan Özyurt, Ankara'da doğmasına rağmen ailesinin iş tahini nedeniyle Bursa'da gençlik dönemlerini geçirmiştir. İlk-ortaokul ve lise eğitim, öğretimini Bursa'da gerçekleştiren Özyurt, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünü kazanmıştır. Bölümden Lisans Derecesi ile mezun olmuş, sonrasında Columbia Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulunu master derecesi ile tamamlamıştır.

2003 senesinde yayın hayatına CNN Türk ekranları ile başlamış ve "Gece Görüşü" isimli programı hazırlayıp sunmuştur.

Öncesinde ise Haber Merkezinde editör sunuculuğu yapan Ahu Özyurt, Deniz Bayramoğlu ile birlikte "İş Yemeği" programını hazırlamış, sunmuş 2007 senesinde ise CNN Türk ve Milliyet Washington muhabirliği yapmıştır. Türkiye'ye geri döndükten sonra ise Bloomberg HT, CNN Türk, Radikal, Hürriyet Daily News gazetelerinde haftalık yazılar yazmıştır.

2013’te Amerika’nın Tahran’da bulunan ve 30 senedir kapalı olan büyükelçiliğine ilk giren batılı gazeteci olan Ahu Özyurt 1999’da Abdullah Öcalan’ın İtalya’ya kaçışını 2 ay süresince NTV adına Roma’dan takip eden isimdir.

Çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilen Ahu Özyurt CNN Türk Haber Editörü çalışmalarda bulunmuştur.

GALATASARAY'DAN AHU ÖZYURT AÇIKLAMASI

Galatasaray Spor Kulübü, Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Ahu Özyurt2u getirdiğini açıkladı. Sarı kırmızılı ekibin yaptığı açıklamada:

Galatasaray Spor Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Ahu Özyurt getirilmiştir.

"Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden Lisans, New York’taki Columbia Üniversitesi Gazetecilik Okulu’ndan Master Derecesi bulunan Özyurt, 28 yılı aşkın aktif gazetecilik kariyerinde muhabirlik, sunuculuk, tartışma programı moderatörlüğünün yanı sıra Milliyet ve CNN Turk’un Washington Temsilciliğini de yürütmüştür. Harvard Üniversitesi Kennedy School Executive Education Programında “Kadın ve Güç Yönetimi” Sertifikası da bulunan Ahu Özyurt, çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.

Yeni görevinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.