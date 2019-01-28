Galatasaray'ın paylaşımı heyecan yarattı

Galatasaray kulübü gece yarısı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve bu paylaşım Sarı-Kırmızılı takımın taraftarlarında heyecan yarattı.

Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın resmi hesabından gece geç saatlerde "Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." şeklinde mesaj verildi. Paylaşımında "Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz!.. Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." ifadeleri yer aldı. Galatasaray'ın yaptığı paylaşımda yer alan tahtanın üstündeki futbolcu isimleri için sosyal medyada iddialar ortaya atıldı.

Tahtaya şu isimlerin yazıldığı iddia edildi: Ze Luis, Wilfried Bony, Alan Carvalho, Manuel Fernandes, Emre Mor, Loic Remy, Jese Rodriguez, Benjamin Tetteh.