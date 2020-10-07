Galatasaray'ın peşinden koştuğu Mario Götze, PSV'de!

Transfer döneminde serbest konumda bulunan oyunculardan birisi olan Mario Götze, PSV ile sözleşme imzaladı. Alman oyuncu ile Süper Lig'den Galatasaray'ın da ilgilendiği biliniyordu. Sarı-kırmızılıların, yüksek maaşı nedeniyle imza attıramadığı söylenilen yıldız oyuncu ile Hollanda Ligi ekiplerinden PSV, Götze ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Borussia Dortmund ile kontrat yenilenemeyen yıldız oyuncu, PSV'ye transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Götze, "Transfer döneminde birçok takımdan teklif aldığım doğru. Ben duygusal bir insanım, herhangi bir takımı seçmekte özgürdüm. Herhangi bir takıma gidebilirdim. Ancak Hollanda Ligi'ndeki yarışa ortak olmak istedim. Tamamen farklı bir yarış istedim." ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu, Almanya ile 2014 yılında Dünya Kupasını kazanmıştı. O dönem Arjantin ile oynanan final maçında, oyuna sonradan girerek galibiyeti getiren golü kaydeden Götze, kupa finalleri tarihinde oyuna sonradan girip galibiyet golünü atan ilk futbolcu olmuştu.

Kariyeri boyunca, 381 maça çıkan Götze, 105 gol attı ve 98 asist yaptı.