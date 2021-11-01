Galatasaray'ın radarındaki Andrei Ivan'dan flaş transfer açıklaması!

Takımda Diagne ve Mostafa Mohamed'in performansını yeterli bulmayan Galatasaray, forvet mevkii için oyuncu bakmaya devam ediyor. Bu kapsamda sezon başında kadrosuna kattığı Rumen oyuncuların verdiği katkıdan memnun olan sarı kırmızılı ekip, forvet bölgesi için de aynı ülkeden adaylara bakıyordu. Golcü oyuncu Andrei Ivan'ı gözüne kestiren cimbom devre arasında futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyordu. Ivani hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında konuştu.

TERİM, TRANSFERİ İŞARET ETTİ

Süper Lig'de çıktığı 11. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden ve 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından basın mensuplarına verdiği demeçte, "Başkan, yönetim ve teknik heyet olarak bir yol çizdik. Gençlerin oynama sebebi sadece yaş değil, yeteneklerinin müsait olmasından kaynaklanıyor. Genç veya tecrübeli ayrımı yapmıyorum. Eğer biz onların fazla tecrübeli olmadığı dönemleri en az kayıpla geçersek, ocakta bazı değişimlerle daha çok kazanan bir takım haline gelebiliriz." ifadelerini kullanarak devre arası transferlerini işaret etmişti.

CİMBOMU İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği oyuncuların başında gelen Andrei İvan, ülkesinin basın mensuplarına transfer iddialarına yönelik soruları yanıtladı. Universitatea Craiova'nın son olarak oynadığı CS Mioveni maçı sonrası konuşan Ivan, Galatasaray'a transfer olmak istemediğini dile getirdi.

"AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Andrei Ivan yaptığı açıklamada "Galatasaray'dan gelen teklif söylentileri doğru değil ama umarım iyi oynar ve Universitatea Craiova'nın şampiyonluğu için elimden geleni yaparım. Şu anda ayrılmayı düşünmüyorum. Universitatea Craiova'da kalmak ve şampiyonluğu kazanmak istiyorum. Neler olacağını ileride göreceğiz" ifadelerini kullandı.