Galatasaray, geçtiğimiz gün flaş bir kararla 19-26 Aralık arasında seçim kararı almıştı. Seçim kararı alınmasının ardından yeni başkanın kim olacağı merak konusu olurken bazı isimler bir bir adaylıklarını açıkladı. Şu ana kadar, mevcut başkan Mustafa Cengiz, Burak Elmas ve Metin Öztürk adaylığını resmen belirten isimler arasında bulunuyor. Ajansspor'dan Burhan Can Terzi'nin haberine göre de, Cengiz Özyalçın'da adaylığını ilan edecek isimler arasında bulunuyor. Peki, Galatasaray'ın yeni başkan adayı Cengiz Özyalçın kimdir, kaç yaşında, nereli? Cengiz Özyalçın ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte detaylar...

CENGİZ ÖZYALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Cengiz Özyalçın, 1939 İstanbul doğumludur. İstanbul Diş Hekimliği Bölümü mezunu. Galatasaraylı eski Milli futbolcu. Galatasaraylılar Sporcular Derneği Eski Başkanı. 1992-1994 2004-2008 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu ve Kulüpte Genel Sekreter olarak görev yaptı. Kadıköy Belediyesi Eski Başkanı ve İstanbul Eski Milletvekili olan Özyalçın evli, İngilizce biliyor.

1973 ile 1977 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği ve encümen başkanlığı, 1977 ile 1980 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekilliği,[1] 1982 ile 1984 yılları arasında ise İstanbul tabip odası yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1989 ile 1994 yılları arasında Kadıköy belediye başkanlığı görevinde bulundu. Siyasetin yanında 1985 ile 1987 yılları arasında Türk Diş Hekimleri Birliğinin 2. başkanlığı, 1989 ile 1994 yılları arasından Türk Parlamenterler Birliği İstanbul başkanlığı, 1994 ile 1996 yılları arasından Türkiye Çevre Koruma ve Eğitim Vakfı yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.

1992 ile 1994 yılları arasında Galatasaray yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1986 yılında, avukat Yılmaz Tokaz ile birlikte Galatasaraylı Eski Sporcular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdu. 1998'de yapılan tüzük değişikliğiyle birlikte adı Galatasaraylı Sporcular Derneği olarak değiştirilen kurumun 1998'den bu yana başkanlık görevini yönetmektedir.

MESLEĞİ NE, NE İŞ YAPIYOR?

"Dişçi Cengiz" takma adıyla da bilinen Özyalçın, aynı zamanda diş hekimidir.