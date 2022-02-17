Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile kimdir, nereli ve kaç yaşında? Pasquale Sensibile hangi takımlarda çalıştı?

Galatasaray'da bir süredir takıma katılacağı konuşulan Pasquale Sensibile'nin sportif direktörlük görevine getirildiği resmen açıklandı. Peki Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cimbomu yeniden ayağa kaldırması beklenen Pasquale Sensibile'den çok şey bekleniyor. Sensibile'nin hangi takımlarda çalıştığı bilgisi ve biyografisi haberimizde...

GALATASARAY'IN YENİ SPORTİF DİREKTÖRÜ PASQUALE SENSİBİLE KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

18 Eyl 1971 tarihinde dünyaya gelen dünyaya gelen Pasquale Sensibile, İtalya'nın Lecco şehrinde doğdu. Futbola olan ilgisi çok eski yıllara dayanan Sensibile, ilk olarak kariyerine futbolcu olarak başladı. Ülkesinin birçok takımında forma giyen Pasquale Sensibile 2003 yılında ise aktif futbol kariyerini sonlandırdı. 50 yaşındaki Sensibile sonrasında ise sportif direktörlüğe geçti.

PASQUALE SENSİBİLE HANGİ TAKIMLARDA ÇALIŞTI?

Futbolculuk kariyerinde alt lig takımlarında forma giyen Pasquale Sensibilei spor yöneticiliği kariyerini de ülkesinde sürdürdü. Novara, Sampdoria, Mantova, Trapan ve Alessandria gibi takımlarda sportif direktör olarak görev yapan Sensibile, Serie A devi Roma’da iki kez scout olarak yer aldı ve son olarak Ağustos 2018-Haziran 2019’da çalıştı. Sensibilei o tarihten beri boştaydı. İtalyan yönetici şimdi Galatasaray'da sportif direktör görevini yürütecek.