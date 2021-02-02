Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'ten müjdeli haber!

Süper Lig'de ara transferin son gününde transfer edilen ve Kovid-19 testinin pozitif olduğu nedeniyle ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek havalimanından hastaneye aktarılan Gedson Fernandes'in yapılan tüm ikinci testleri negatif çıktı ve taburcu edildi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, genç oyuncunun akciğer tomografisi ile kan testlerinin de normal olarak sonuçlandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"21 Ocak 2021 tarihinde Kovid-19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul’a getirilmiştir. Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler’e götürülmüştür. Hastanede geçen süre içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir. Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir."

Gedson Fernandes, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in görev vermesi halinde bu akşam oynanacak Başakşehir maçında sahada olabilecek.