Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, transferin ardından ilk kez konuştu!

Galatasaray Kulübünün transferini resmen duyurduğu ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı Rumen futbolcu Olimpiu Vasile Morutan, transferinin ardından ilk sözlerini söyledi. Rumen futbolcu Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

"OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Olimpiu Morutan, GSTV'ye yaptığı açıklamada, Galatasaray'da çok sıcak bir şekilde karşılandığını söyleyerek, şunları aktardı:

"Bu sıcak karşılama beni çok mutlu etti. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray'ın geçmişini, tarihini ve hangi büyük oyuncuların burada oynadığını çok yakından biliyorum. Taraftarımıza da söz veriyorum en yüksek seviyede mücadele edip, elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Galatasaray taraftarını yakından tanıyorum ve biliyorum. 50 bin ateşli taraftar önünde oynamak için de sabırsızlanıyorum."

Öte yandan Olimpiu Morutan, Medical Park Bahçelievler'de sağlık kontrolünden geçirildi.