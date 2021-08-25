Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 25 Ağustos 2021 Çarşamba | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı25 Ağustos 2021 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçlarıSon dakika | Pentagon Sözcüsü Kirby: Yaklaşık 4 bin 400 kişi Afganistan'dan tahliye edildiGalatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, transferin ardından ilk kez konuştu!Baht Oyunu 10. bölüm full, tek parça izle | Baht Oyunu son bölüm izleAda Masalı 10. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izleSen Çal Kapımı 50. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Sen Çal Kapımı 50. bölüm canlı izle25 Ağustos 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika! Galatasaray, Olimpiu Morutan transferini resmen açıkladı!Beyin kanaması geçirerek hayranlarını korkutan Mesut Akusta'dan sevindiren haber! Eşi Şafak Özbir son durumu paylaştı! Gözlerini açar açmaz bakın ne yaptı
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, transferin ardından ilk kez konuştu!

Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, transferin ardından ilk kez konuştu!

Galatasaray'ın yeni transfer Olimpiu Morutan, transferinin gerçekleşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, sarı kırmızılı takımın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti.

Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, transferin ardından ilk kez konuştu!

Galatasaray Kulübünün transferini resmen duyurduğu ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı Rumen futbolcu Olimpiu Vasile Morutan, transferinin ardından ilk sözlerini söyledi. Rumen futbolcu Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, transferin ardından ilk kez konuştu!

"OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Olimpiu Morutan, GSTV'ye yaptığı açıklamada, Galatasaray'da çok sıcak bir şekilde karşılandığını söyleyerek, şunları aktardı:

"Bu sıcak karşılama beni çok mutlu etti. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray'ın geçmişini, tarihini ve hangi büyük oyuncuların burada oynadığını çok yakından biliyorum. Taraftarımıza da söz veriyorum en yüksek seviyede mücadele edip, elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Galatasaray taraftarını yakından tanıyorum ve biliyorum. 50 bin ateşli taraftar önünde oynamak için de sabırsızlanıyorum."

Öte yandan Olimpiu Morutan, Medical Park Bahçelievler'de sağlık kontrolünden geçirildi.

Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, transferin ardından ilk kez konuştu!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT