Trabzon'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilediSağlık Bakanı Koca'dan kutlama!MSB'den doğal gaz rezervi paylaşımı!Galatasaray'ın yeni transferi Zach Hankins'ten ayrılık kararıBakan Karaismailoğlu doğalgaz rezervi keşfini değerlendirdiMeyil Obruk Gölü pembeye döndü!Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor?Ünlü futbolcunun yasak aşkı şok etkisi yarattı!Ceyda'nın katilinin paylaşımları ortaya çıktı: Bazı kadınlar öldürülmeyi hak ediyorFenerbahçe, Alper Potukla yollarını ayırdı
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Galatasaray'ın yeni transferi Zach Hankins'ten ayrılık kararı

Galatasaray'ın yeni transferi Zach Hankins'ten ayrılık kararı

Galatasaray Doğa Sigorta, yeni transferlerinden Zach Hankins'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle ABD'li basketbolcuyla yolların ayrıldığı açıklandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Zach Hankins'ten ayrılık kararı

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nda flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılar, yeni transferlerinden Zach Hankins ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Galatasaray'ın yeni transferi Zach Hankins'ten ayrılık kararı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Zach Hankins ile kulübümüzün yolları, oyuncunun yaşadığı ve sezon öncesi hazırlık dönemimizi etkileyecek sağlık problemleri sebebiyle karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılmıştır. Zach Hankins'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kariyerinin geri kalanı için başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT