Galatasaray'ın yeni transferi Zach Hankins'ten ayrılık kararı

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nda flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılar, yeni transferlerinden Zach Hankins ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Zach Hankins ile kulübümüzün yolları, oyuncunun yaşadığı ve sezon öncesi hazırlık dönemimizi etkileyecek sağlık problemleri sebebiyle karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılmıştır. Zach Hankins'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kariyerinin geri kalanı için başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.