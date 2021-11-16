Galatasaraylı Feghouli'den Mesut Özil itirafı! Yıldız isimden nefret ediyormuş!

2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Cezayir Milli Takımı ile kampta olan Feghouli, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Açıklamasında aklından çıkmayan maçlardan bahseden 31 yaşındaki futbolcu, Mesut Özil'le ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. 2014 Dünya Kupası'nda Almanya ile karşılaştıkları maç esnasında Mesut Özil'den nefret ettiğini ifade eden Feghouli, o süreçteki yaşadıklarını anlattı.

"MESUT'UN GOLÜ HAYATIMIZI KARARTTI"

O maçla ilgili konuşan Sofiane Feghouli, "Mücadelenin 90 dakikası 0-0 bitmişti. Uzatmanın hemen başında Almanya bir gol attı. Fakat biz beraberliği yakalayacağımıza inanıyorduk. İnancımızı kaybetmemiştik. Ancak uzatmanın son dakikasında Mesut'un golü hayatımızı kararttı" dedi.

"O GÜN MESUT ÖZİL'DEN NEFFRET ETTİM"

Almanya'yı eleselerdi şampiyon olabileceklerini düşündüğünü aktaran Feghouli, "O an Mesut Özil, dünyadaki en nefret ettiğim insan oldu. Benim asistimle bir gol attık ama iş işten geçmişti. Hala düşünüyorum. O maçta Almanya'yı eleseydik Dünya Kupası şampiyonu olur muyduk... Bence olabilirdik çünkü Almanya yarı finalde Brezilya'ya 7 gol attı. Bizim maçta 90 dakikada bir gol bile atamamışlardı. O gün Mesut Özil'den nefret ettim" ifadelerine yer verdi.

MESUT'UN GÖLÜYLE YIKILDILAR

2014 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Almanya ile Cezayir takımları karşılaşmıştı. Normal süresinde gol sesi çıkmayan maçta uzatma bölümüne geçildi. Almanlar, 92. dakikada Schürrle ile bulduğu golle 1-0 öne geçerken, Mesut Özil ise 119. dakikada sahneye çıkarak durumu 2-0 yapmış ve Cezayir'in umutlarını yıkmıştı.

Feghouli'nin asisti ile Djabou farkı 1'e indirse de bu yeterli olmamış ve Almanya, Cezayir'i saf dışı bırakmıştı. Daha sonrasında ise panzerler karşılaştıkları rakipleri saf dışı bırakarak kupaya uzanmayı başarmıştı.