Galatasaraylı Jesse Sekidika, Göztepe yolunda!

Galatasaray, geçtiğimiz Ocak ayında Fatih Terim'in alternatif isim olarak düşündüğü Jesse Sekidika'yı Eskişehirspor'dan kadrosuna katmıştı. Ancak istenilen verimi alamayan sarı-kırmızılılar, oyuncuyu göndermek istiyor. Kendisine kulüp bulması söylenen Sekidika'ya İzmir ekibi Göztepe talip oldu.

Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Sekidika, Göztepe'nin yeni sezondaki hücum kadrosunda yer almaya sıcak bakıyor. Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan oyuncu, bu transferin gerçekleşmesiyle ilk 11 oyuncusu olma durumunu gerçekleştirebilir.

TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİ YAKIN

Aynı zamanda forvet hattında da forma giyen 24 yaşındaki yıldızı kiralamayı planlayan Göz-Göz yönetimi, İstanbul ekibine teklifini iletti.

Nijeryalı futbolcunun da Falcao ve Diagne'nin bulunduğu Galatasaray kadrosunda şans bulamayacağını düşündüğü için Göztepe'nin teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar, hafta içinde daha somut adımlar atarak transferi belirli bir noktaya getirmeyi planlıyor.

24 yaşındaki Jesse Sekidika, Galatasaray'a transfer olduğu Ocak ayından itibaren yalnızca 9 maçta forma giyebildi. Yıldız oyuncu 9 maçta gol katkısında bulunamadı.