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Galatasaraylı oyuncu Elabdellaoui’ye kök hücre nakli ve kornea operasyonu planlanıyor

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonrasında ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. Türkiye'deki ilk müdahalenin ardından ABD'de göz kapağından bazı operasyonlar geçirmişti. Futbolcuya kök hücre nakli, ardından da kornea operasyonu uygulanacak.

Galatasaraylı oyuncu Elabdellaoui’ye kök hücre nakli ve kornea operasyonu planlanıyor

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi yaşadığı kaza sonrasında Türkiye'deki ilk müdahalenin ardından ABD'de göz kapağından bazı operasyonlar geçirmişti. Elabdellaoui için önümüzdeki süreçte ilk olarak kök hücre nakli, sonrasında da kornea operasyonu planlanıyor.

YILBAŞINDA KAZA GEÇİRMİŞTİ

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, Türkiye'deki ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ABD'de göz kapağından bazı operasyonlar geçirdi. Elabdellaoui için şu an ilk olarak kök hücre nakli, ardından da kornea operasyonu planlanıyor. 29 yaşındaki futbolcunun tedavi süreci, ABD'de bulunan ve kornea yaralanmalarında dünyanın bir numarası olarak kabul edilen bir klinik tarafından ortak şekilde yürütülüyor. Norveçli futbolcu, bugün ABD'den dönerek Florya'da takımı ziyaret etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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