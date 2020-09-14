Galatasaraylı taraftarlardan beIN SPORST'a tepki!

Geçtiğimiz sezonu istediği şekilde bitiremeyen Galatasaray, yeni sezona daha iddialı ve yeni transferleriyle girdi. Sezonun ilk maçında iyi bir oyun ortaya koyarak Gaziantep FK maçından 3-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, hafta içi oynanacak Neftçi Bakü maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sezonun ilk maçının ardından Galatasaraylı taraftarların yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a verdiği tepki, sosyal medyada gündem oldu. Bu sezon yeni bir skorbord tasarımıyla maçları yayınlayan beIN SPORTS'un, tasarımda Galatasaray'ın kısaltması olarak "Gal" kullanması tepki çekti. Galatasaraylı taraftarlar, #GaldeğilGSyazacaksınız etiketini oluşturarak skorbordda "GS" yazılmasını istedi.

Kısa sürede Twitter'da gündem olan etikete, Galatasaraylı taraftarlardan destek sürüyor. Ancak yayıncı kuruluş beIN SPORTS, bu konu hakkında henüz cevap vermiş değil.