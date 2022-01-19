Galatıhis ne demek, TDK'ya göre Galatıhis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Galatıhis ne demek? Galatıhis TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi galatıhis kelimesi. Peki galatıhis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre galatıhis nedir, galatıhis kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GALATIHİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Galatıhis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Galatıhis kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre galatıhis kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yanılsama

