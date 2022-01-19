Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor – Antalyaspor maçı canlı izle | Bein Sports 3 canlı yayın izle linkiRadyoteknoloji ne demek, TDK'ya göre Radyoteknoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den kötü haber! Maske Kimsin Sen ve Yasak Elma'da olmayacak! Paylaşımı hüzne boğdu!Özgür Özel açıkladı! CHP, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet oyu verecekSpor Toto Süper Lig: Göztepe – Sivasspor maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linkiAbdurrahman Dilipak'ın isteği sonuç buldu! Ak Parti tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunacak!"Artık o benim malım" Coşkun Sabah'ın evlilik hakkında yaptığı yorum hayrete düşürdü! "Karını..."Bolu yarın okullar tatil mi 20 Ocak 2022? | Bolu Valiliği son dakika açıklaması 20 Ocak 2022 PerşembeGelinim Mutfakta 19 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu | 19 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Şube Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Galatıhis ne demek, TDK'ya göre Galatıhis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Galatıhis ne demek, TDK'ya göre Galatıhis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Galatıhis kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Galatıhis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Galatıhis nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Galatıhis kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Galatıhis ne demek, TDK'ya göre Galatıhis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Galatıhis ne demek? Galatıhis TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi galatıhis kelimesi. Peki galatıhis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre galatıhis nedir, galatıhis kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

GALATIHİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Galatıhis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Galatıhis kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre galatıhis kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yanılsama

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT